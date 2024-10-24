قرار من النيابة لعاطل قتل زوجته في الأميرية

أمرت نيابة الأميرية بحبس عاطل متهم بقتل زوجته في منطقة الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى قسم شرطة الأميرية إخطارًا من المستشفى بوصول ف أ 22 سنة مصابة بحالة اختناق وتوفيت قبل وصولها المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها وبها آثار اختناق، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وأضافت التحريات أن المتهم نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الأول بخنق زوجته بواسطة سلك كهربائي حتى توفيت.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.