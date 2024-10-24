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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة نهاريا بالجليل الغربي

الجليل الغربي
الجليل الغربي
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بسقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة نهاريا بالجليل الغربي.

وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار في نهاريا وشلومي وعشرات المواقع عند الحدود الشمالية،
فيما قالت الجبهة الشمالية الإسرائيلية، إن هناك إطلاقًا لصفارات الإنذار في دوفيف والمالكية بالجليل الأعلى.

وفي وقت سابق، تحدّث جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، معتبرًا أن هناك "فرصة" للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

صاروخ لبنان منطقة نهاريا الجليل الغربي