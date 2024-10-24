سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة نهاريا بالجليل الغربي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بسقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة نهاريا بالجليل الغربي.

وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار في نهاريا وشلومي وعشرات المواقع عند الحدود الشمالية،

فيما قالت الجبهة الشمالية الإسرائيلية، إن هناك إطلاقًا لصفارات الإنذار في دوفيف والمالكية بالجليل الأعلى.

وفي وقت سابق، تحدّث جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، معتبرًا أن هناك "فرصة" للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.