القابضة للمياه تعقد ورشة عمل لإدارات الأزمات لمتابعة الاستعدادات للأمطار والسيول

عقدت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي إدارة الأزمات بالشركات التابعة، لمراجعة استعدادات الشركات لفصل الشتاء.

وتناول الاجتماع مناقشة الإجراءات الوقائية المطلوبة لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة التي قد تتعرض لها بعض المحافظات، مع التأكيد على أهمية حماية المواطنين وتخفيف الأضرار المحتملة.

وجاء ذلك بحضور اللواء عمرو الشيخ، مدير عام السلامة والصحة المهنية وإدارة الأزمات والطوارئ بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد مصطفى، مدير إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة القابضة، وشارك في الاجتماع عدد من مديري إدارة الأزمات والكوارث بالشركات التابعة.

وناقش الاجتماع الخطط المتعلقة بأعمال الصيانة الدورية وتطهير مخرات السيول، إلى جانب تنفيذ سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأمطار والسيول، فى ضوء البيانات التى تصدر عن هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد اللواء عمرو الشيخ، مدير عام السلامة والصحة المهنية، جاهزية فرق العمل للتعامل مع الطوارئ، مع التركيز على إيجاد حلول غير تقليدية لاستيعاب مياه الأمطار وتطهير شبكات الصرف الصحي بشكل دوري.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى، مدير إدارة الأزمات والطوارئ، خلال الاجتماع أهمية دور غرفة إدارة الأزمات والكوارث في الشركات التابعة، مشددًا على ضرورة التواصل السريع بين الغرف المختلفة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما ناقش الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الحالية لضمان إدارة فعالة للأزمات.

واختتم الاجتماع بعروض تقديمية من شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الإسكندرية، الجيزة، القاهرة، الشرقية، البحر الأحمر، سوهاج ومطروح، لعرض استعداداتها لمواجهة الأزمات، بما في ذلك خطط التشغيل واستعداد المعدات والمهمات اللوجستية.