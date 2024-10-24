جامعة المنوفية الـ9 محليًا و28 إفريقيًا بتصنيف ليدن الهولندي في التأثير العلمي

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، تقدم الجامعة في مؤشر التأثير العلمي بالتصنيف الهولندي «ليدن النسخة المفتوحة» «CWTS Leiden Ranking Open Edition» لعام 2024، حيث جاءت جامعة المنوفية في المركز التاسع من إجمالي ١٥ جامعة مصرية ظهرت في التصنيف ورقم ٢٨ إفريقيا ورقم ٩٢٠ على العالم من إجمالي ١٥٠٦ جامعة شملهم التصنيف.

وأضاف «القاصد» أن التصنيف اعتمد على عدد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة في قاعدة البيانات web of science وكذلك قاعدة البيانات openalex databade، مشيرًا إلى أن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية يرجع إلى الخطوات الجادة التي تبنتها الجامعة لدعم وتحفيز البحث العلمي والنشر الدولي من خلال العديد من البرامج والتي تستهدف رفع نسب النشر العلمي للإنتاج الفكري والعلمي لأعضاء هيئة التدريس التدريس والباحثين في المجلات العلمية ذات الفئة 1 % و5 % من قائمة المجلات العلمية بالتخصصات المختلفة؛ لتأثير ذلك على العديد من التصنيفات الدولية للجامعة.

وجدير بالذكر أن تصنيف ليدن النسخة المفتوحة يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات OpenAlex والمنشورة في أعلى 1 %، و5 %، و10 %، و50 %، من قائمة المجلات العالمية، كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في المجلات المفتوحة. بينما تصنيف ليدن يعتمد على قواعد بيانات Web of Science.