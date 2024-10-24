حاسبات قناة السويس تفوز بكأس بطولة المهرجان الرياضي

أسدلت جامعة قناة السويس الستار على مهرجان "أكتوبر العزة والكرامة"، الذي نظّمته أسرة "طلاب من أجل مصر" بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر المجيد، بمشاركة 400 طالب وطالبة من مختلف الكليات.

ونفذ المهرجان تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبقيادة الدكتور محمد الباز، منسق الأسرة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة عبد الله عامر، وبإشراف ياسر عبد المجيد.

وأعرب الدكتور ناصر مندور عن سعادته بالروح الوطنية العالية التي تميز بها المهرجان، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء من خلال الفعاليات التي تستهدف تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب، مشيدًا بالأداء المتميز والتنظيم الرائع للحدث، والذي يساهم في دعم العمل الجماعي والمنافسات الرياضية النزيهة بين الطلاب.

وأشاد الدكتور محمد عبد النعيم عن بالمشاركة الكبيرة التي شهدها المهرجان، مشيرًا إلى أن أكتوبر العزة والكرامة يأتي تأكيداً على اهتمام الجامعة بتعزيز الروح الوطنية لدى الطلاب من خلال الأنشطة المتنوعة التي تشجع على التفاعل مع الأحداث الوطنية التاريخية.

وأوضح الدكتور محمد الباز، أن المهرجان الرياضي جاء ليؤكد على دور الشباب المصري في الحفاظ على الهوية الوطنية وتخليد ذكرى نصر أكتوبر، مشيرًا إلى أن الفعاليات الرياضية تحمل رسائل مهمة في توطيد قيم الوفاء لتضحيات الأبطال والشهداء.

شهد الختام الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي السعيد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة الطويل، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.

اختتمت المنافسات الرياضية بفوز كلية الحاسبات والمعلومات بكأس البطولة، وفي منافسات كرة القدم الخماسية، حصلت كلية الهندسة على المركز الأول بعد مباراة قوية، وجاءت كلية التجارة في المركز الثاني.

وأكد الدكتور ناصر مندور على استمرار الجامعة في تنظيم الأنشطة التي تربط بين الرياضة والروح الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في صقل شخصية الطلاب وتعزز شعورهم بالانتماء الوطني.