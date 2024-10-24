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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«السبكي» يلتقي محافظ السويس لمناقشة استكمال خدمات الرعاية الصحية بـ«التأمين الشامل»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية في محافظة السويس لمتابعة سير العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

واستهل الدكتور أحمد السبكي جولته بلقاء اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، حيث ناقشا عددًا من الملفات المهمة لاستكمال خدمات الرعاية الصحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور السبكي خلال اللقاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة. 

وأعلن دخول ثلاث مستشفيات جديدة الخدمة بالمحافظة قبل نهاية العام، وهي: "مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية"، "مستشفى السويس للجراحات الدقيقة"، و"مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير"، لتقديم المزيد من الخدمات الصحية المتخصصة لأهالي السويس.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أن هذه الافتتاحات تمثل نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بإقليم القناة، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة وتوسيع نطاق الرعاية المتخصصة.

من جانبه، أشاد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بجهود الأطقم الطبية والإدارية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في التعامل مع حادث الجلالة، مؤكداً أن التأمين الصحي الشامل أحدث تحولاً كبيراً في مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتقدمة لأهالي المحافظة.

وخلال زيارته، تفقد رئيس الهيئة التجهيزات النهائية لـ"مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية" و"مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير" للتأكد من جاهزيتهما ومراجعة مسارات علاج المرضى استعداداً للافتتاح.

وأوضح الدكتور السبكي، أن مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية هو أول مستشفى من نوعه في منظومة التأمين الصحي الشامل. 

وأضاف أن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير سيقدم خدمات طبية متكاملة تشمل التشخيص والعلاج باستخدام أحدث التقنيات لضمان أعلى معايير الرعاية الصحية.

وتابع رئيس الهيئة جولته بزيارة مركز طب أسرة التوفيق، حيث تفقد عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية بالمركز، واستطلع آراء المنتفعين حول جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 27 مركزًا ووحدة لطب الأسرة لتوفير الرعاية الصحية الأولية.

كما زار الدكتور السبكي مجمع السويس الطبي، وأشاد بجهود الأطقم الطبية والإدارية في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وإدارة الطوارئ والأزمات.

وفي نهاية الجولة، أشار الدكتور السبكي إلى أن الهيئة قدمت أكثر من 1.5 مليون خدمة طبية حتى الآن في السويس، بما في ذلك إجراء 700 قسطرة تداخلية و5000 عملية جراحية متقدمة، كما تم الانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية وتسجيل أكثر من 78% من المواطنين المستهدف تسجيلهم في المحافظة.

رافق الدكتور السبكي في جولته عدد من قيادات الهيئة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، إلى جانب عدد من مديري المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

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الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي ر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل جودة الخدمات الطبية