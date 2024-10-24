فحص وعلاج 144 ألفًا و456 رأس ماشية بمطروح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، إطلاق 4 قوافل بيطرية مجانية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في محافظة مطروح لدعم مربي الماشية بالمحافظة وذلك فى إطار التعاون المثمر مع منظمات العمل الأهلي والتنموي وقامت بعلاج 14456 حيوانا.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن تلك القوافل والتي استمرت أعمالها لمدة 4 أيام، وتأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية الريف المصري وفي إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشار فاضل إلى أن هذه القوافل تقدم خدمات الفحص التناسلي بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير وتقوم القوافل بإجراء عمليات المقاومة الشاملة للطفيليات الداخلية والخارجية لجميع الحيوانات عن طريق التجريع والرش مما يساهم في تحسين صحة الحيوانات ووقايتها من الأمراض التي تنتقل عن طريق هذه الطفيليات، وكذلك تعظيم الاستفادة من الغذاء الذي يتناوله الحيوان، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة وذلك عن طريق تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية مما يساهم في تقليل معدلات الوفيات في المواليد.

وأوضح مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أنه يتم أيضًا وعلى هامش القوافل تكثيف الدور الإرشادي والتوعوي لمربي الماشية، لرفع على الكفاءة التناسلية والإنتاجية للحيوان ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والفعال بين المعهد ومؤسسة مصر الخير للعام السابع على التوالي منذ 2018 وقد قامت العيادة المتنقلة لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية بعلاج 144456 رأس من الأغنام والماعز والإبل والأبقار والخيول بحواضر وبوادس مراكز مرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والضبعة.