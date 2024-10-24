ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات كفر كلا والطيبة وشبعا جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات كفر كلا والطيبة وشبعا في جنوب لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأيضا يواصل عدوانه على جنوب لبنان.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

قضف مدفعي إسرائيلي استهداف جنوب لبنان جيش الاحتلال لبنان إسرائيل