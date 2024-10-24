إعلام إسرائيلي: قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات كفر كلا والطيبة وشبعا جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات كفر كلا والطيبة وشبعا في جنوب لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأيضا يواصل عدوانه على جنوب لبنان.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.