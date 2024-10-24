الطائرات الحربية الإسرائيلية تهاجم 160 هدفًا في لبنان خلال اليوم الماضي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الطائرات الحربية هاجمت أكثر من 160 هدفًا لحزب الله في لبنان خلال اليوم الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس.

وقال جيش الاحتلال، إن العديد من الضربات تم تنسيقها من قبل القوات البرية العاملة في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد العشرات من عناصر حزب الله.

وركزت الضربات علي قاذفات الصواريخ والمباني العسكرية والبنية التحتية لحزب الله، وفقا لجيش الاحتلال.

كما كشفت القوات البرية الإسرائيلية عن العديد من مخابئ الأسلحة الكبيرة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون والبنادق، بحسب ما زعم جيش الاحتلال.