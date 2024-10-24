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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطائرات الحربية الإسرائيلية تهاجم 160 هدفًا في لبنان خلال اليوم الماضي

طائرات حربية إسرائيلية
طائرات حربية إسرائيلية
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الطائرات الحربية هاجمت أكثر من 160 هدفًا لحزب الله في لبنان خلال اليوم الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس.

وقال جيش الاحتلال، إن العديد من الضربات تم تنسيقها من قبل القوات البرية العاملة في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد العشرات من عناصر حزب الله.

وركزت الضربات علي قاذفات الصواريخ والمباني العسكرية والبنية التحتية لحزب الله، وفقا لجيش الاحتلال.

كما كشفت القوات البرية الإسرائيلية عن العديد من مخابئ الأسلحة الكبيرة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون والبنادق، بحسب ما زعم جيش الاحتلال.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الطائرات الحربية 160 هدفا حزب الله لبنان