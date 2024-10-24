كاتب صحفي: النظام العالمي أثبت عجزه على أداء مهامه

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سلط الضوء على عدة نقاط أمام تجمع البريكس بالأمس، فكلمته كانت في غاية الأهمية، إذ وضح بها كل ما يحدث على مستوى العالم، والعجز الذي وصل إليه النظام العالمي.

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن النظام العالمي أثبت عدم مقدرته على أداء مهامه بشكل كبير، خاصة فيما يحدث في القضية الفلسطينية وجنوب لبنان، وأنه غير قادر على مواجهة التحديات.

وأكد، أهمية وجود رؤية حقيقية من أجل إعادة تغير المنظومة العالمية، والعمل على وجود آليات جديدة داخل مجلس الأمن وداخل الأمم المتحدة، فضلا عن توسيع المشاركين في مجلس الأمن، ويكون هناك عدد أكبر من الدول.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن نظام عالمي متعدد الأقطاب، وليس قطب واحد يتحكم في مسار العالم، ويستخدم حق الفيتو لمواجهة أي قرارات ضد دولة الاحتلال لحمايتها، مؤكدا أن هذا لم يحقق أي نظام عادل عالمي بالوقت الحالي.