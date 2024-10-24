وصول القادة المشاركين في قمة "بريكس" إلى قاعة المؤتمرات بمدينة قازان الروسية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بوصول القادة المشاركين في قمة تجمع دول بريكس إلى قاعة المؤتمرات بمدينة قازان الروسية.

وانطلقت أمس الأربعاء قمة مجموعة بريكس، في مدينة قازان الروسية، ودعا زعماء المجموعة إلى وقف إطلاق النار في غزة وأدلوا بتصريحات تصب في صالح إقامة نظام دفع غير غربي.

يشارك في قمة بريكس أكثر من 20 زعيما، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.