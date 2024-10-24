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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يزور قطر في إطار جولته الإقليمية

بلينكن
بلينكن
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يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة العاصمة القطرية الدوحة في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط، والتي استهلها بزيارة إسرائيل أمس الأول الثلاثاء.

ويسعى بلينكن من خلال جولته إلى إيجاد زخم لإنهاء الحرب في قطاع غزة بعد استشهاد زعيم الحركة الفلسطينية يحيى السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت الرياض التي غادرها الخميس متوجها إلى العاصمة القطرية، هي ثاني محطات جولة وزير الخارجية الأمريكي سعيا للحصول على تقييم لموقف حماس من الهدنة.
يذكر أن بلينكن كان يعتزم زيارة عمان، إلا أن وزارة الخارجية الأردنية أصدرت بيانا أمس الأول الثلاثاء أعلنت فيه تأجيل الزيارة دون إبداء أسباب. 

وزير الخارجية الامريكي وزير الخارجية الأمريكي يزور قطر بلينكن الشرق الأوسط إسرائيل