وزير الخارجية الأمريكي يزور قطر في إطار جولته الإقليمية

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة العاصمة القطرية الدوحة في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط، والتي استهلها بزيارة إسرائيل أمس الأول الثلاثاء.

ويسعى بلينكن من خلال جولته إلى إيجاد زخم لإنهاء الحرب في قطاع غزة بعد استشهاد زعيم الحركة الفلسطينية يحيى السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت الرياض التي غادرها الخميس متوجها إلى العاصمة القطرية، هي ثاني محطات جولة وزير الخارجية الأمريكي سعيا للحصول على تقييم لموقف حماس من الهدنة.

يذكر أن بلينكن كان يعتزم زيارة عمان، إلا أن وزارة الخارجية الأردنية أصدرت بيانا أمس الأول الثلاثاء أعلنت فيه تأجيل الزيارة دون إبداء أسباب.