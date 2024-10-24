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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: كلمة السيسي في قمة بريكس تعكس أسس الدبلوماسية الاقتصادية المصرية

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في قمة بريكس
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قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس، وكلمته تعكس الأسس الثابتة للدبلوماسية الاقتصادية المصرية، وأولها السعي إلى علاقات متوازنة مع جميع الأطراف شرقا وغربا، مع الحفاظ على عدم التدخل في شئون الغير.

وأضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز: "من أهم أسس الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، هي فكرة السعي نجو توفير تمويلات واستثمارات لمصر أو للدول النامية، ومصر لها موقع رائد بالنسبة للدول النامية في إفريقيا وآسيا، وتوفير استثمارات بشروط معقولة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وخاصة من الدول المتسببة في تلك التغيرات".

وتابع: “في كلمة الرئيس السيسي، جاء تحذير من المخاطر السياسية، التي نعاني منها اليوم، والتي تؤدي إلى مخاطر اقتصادية كبيرة، ومصر تعاني منذ فترة من انخفاض إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى احتمالية تأثر قطاع السياحة، فضلا عن احتمالات حول تأثر أسعار البترول، وهو ما يؤدي إلى موجة تضخمية كبيرة”.

مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس أسس الدبلوماسية الاقتصادية بريكس