السوبر المصري.. تشكيل بيراميدز وسيراميكا المتوقع في مباراة الميدالية البرونزية

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس في مباراة قوية لتحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

وخسر بيراميدز من الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، بينما تلقى سيراميكا كليوباترا هزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تُقام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 4:05 عصرا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في لقاء تحديد المركز الثالث وحسم الميدالية البرونزية.

تشكيل بيراميدز المتوقع:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي، أسامة جلال، أحمد سامي، كريم حافظ

خط الوسط: أحمد توفيق، بلاتي توريه، محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مصطفى فتحي، يوسف أوباما، صديق اوجولا.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: أحمد هاني، رجب نبيل، أحمد رمضان بيكهام، حسين السيد

خط الوسط: أيمن موكا، محمد صادق، عمرو قلاوة

خط الهجوم: إسلام عيسي، فخري لاكاي، أحمد القندوسي