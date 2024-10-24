ضبط شخصين في سريلانكا بتهمة التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين

ألقي القبض على شخصين في سريلانكا بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية ضد إسرائيليين في منطقة خليج أروجام وشواطئ أخرى في جنوب وغرب الجزيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الخميس.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" السريلانكية، نقلا عن مصادر بالشرطة، إن سلطات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على مواطنين سريلانكيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز المخابرات في الهند المجاورة، ساعد في القبض علي المشتبه بهما، من خلال تقديم معلومات عن المواطنين السريلانكيين.

ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأربعاء، الإسرائيليين إلى مغادرة سريلانكا، مشيرا إلى وجود تهديدات إرهابية، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: "ينصح بمغادرة البلاد أو على الأقل الذهاب إلى العاصمة كولومبو"، مشيرا إلى وجود عدد كبير من قوات الأمن المحلية في كولومبو.

وحذر المجلس من أنه يتعين على الإسرائيليين تأجيل السفر إلى عدد من المناطق في البلاد، كما تم حثهم على إخفاء العلامات التي تشير إلى أنهم إسرائيليون وتجنب أماكن التجمعات.

وقالت السفارة الأمريكية في سريلانكا، في وقت سابق، إنها "تلقت معلومات موثوقة تحذر من احتمالية وقوع هجوم علي مواقع سياحية شهيرة في شرق خليج أروجام،" ما دفع الشرطة المحلية إلي تكثيف وجود قوات الأمن.