السوبر المصري.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في النهائي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراة القمة أمام الزمالك نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي في الثامنة مساء اليوم الخميس بنهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

ويشهد تشكيل الأهلي المتوقع عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر، في مباراته أمام نظيره الزمالك في النهائي.

وغاب الحارس عن المشاركة في مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي للبطولة بهدف إراحته، وقرر كولر الاعتماد على مصطفى شوبير في حراسة عرين الفريق.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي