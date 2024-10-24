فريق طبي بمستشفى منوف العام ينقذ حياة مريض بعد توقف القلب

نجح فريق قسطرة القلب في مستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 46 عامًا، بعد تعرضه لتوقف القلب نتيجة ارتجاف بطيني إثر جلطة شديدة في السطح الأمامي لعضلة القلب.

جاء هذا التدخل السريع في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

تم تحويل المريض من مستشفى السادات العام إلى مستشفى منوف، حيث استقبله الفريق الطبي على الفور وقدم الدعم اللازم باستخدام جهاز التنفس الصناعي.

قاد التدخل الجراحي الدكتور عبدالعال الخولي، مدرس القلب والقسطرة الداخلية بجامعة الأزهر، بمساعدة الدكتورة بهاء نصار، أخصائي القلب، وفريق فنيي وتمريض الوحدة، وقد تم فتح الشريان وتركيب دعامة، مما أدى إلى استقرار الحالة بالكامل.

وأعرب الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن شكره وتقديره لفريق الرعاية المركزة بمستشفى السادات على سرعة التعامل مع الحالة، ولأقسام الرعاية المركزة والقسطرة القلبية في مستشفى منوف على جهودهم المتميزة في إنقاذ حياة المريض، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبدالحميد رحال.