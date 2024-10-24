اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا ونشاط رياح وأمطار بعدة مناطق والعظمى بالقاهرة 27

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما يشهد اليوم، رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 21 درجة.