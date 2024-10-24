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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس الإسكندرية.. تكاثر السحب المنخفضة ونشاط للرياح

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
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شهد طقس الإسكندرية اليوم الخميس 24 أغسطس، تكاثر للسحب المنخفضة والمحملة بمياه الأمطار على جميع أنحاء المحافظة، حيث تساقطت الأمطار الخفيفة منذ ساعات الصباح الأولى، وسط وجود رياح شدية وبدء الشعور بالبرودة.

وسجلت درجات الحرارة اليوم 23 درجة مئوية، تزامناً مع انخفاض نسبة الرطوبة والتي وصلت إلى 49%، وزيادة سرعة الرياح لتصل إلى 21 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها على وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على معظم الأنحاء تعمل علي تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار كما تزداد سرعة هباتها.

ويؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأحمر ويتراوح ارتفاع الأمواج من 2.5 :3.5 متر، فالأجواء تميل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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