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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قصف على محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا على محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن شاحنة تابعة لها تعرضت لقصف مباشر بصاروخ إسرائيلي، أدى إلى استشهاد أحد موظفيها في قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في محيط دوار "الصفطاوي" شمال غرب غزة.

ومساء أمس الأربعاء، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وشبّان يستهدفونها بقنبلة محلية الصنع في بلدة عزون شرق قلقيلية. 

فلسطين مخيم جباليا استهداف محيط مستشفى كمال عدوان