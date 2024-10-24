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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيران: ليس لدينا أي دوافع للتدخل في الانتخابات الأمريكية

ترامب وهاريس
ترامب وهاريس
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أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن طهران تنفي الاتهامات بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأكدت أنه ليس لدى إيران مثل هذه الدوافع.

وقالت البعثة الإيرانية: "صرحت إيران مرارا بشكل لا لبس فيه أنه ليس لديها دوافع ولا نوايا للتدخل في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي فهي ترفض بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات".

وتتهم السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية بشكل دوري طهران بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، حيث يتنافس الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس على المنصب.

إيران دوافع للتدخل الانتخابات الامريكية المرشح الجمهوري دونالد ترامب المرشح الديمقراطية كامالا هاريس