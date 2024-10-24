بايدن يعلن عن تقديم 20 مليار دولار كقروض إلى أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستقدم 20 مليار دولار كقروض لأوكرانيا والتي سيتم سدادها من عائدات الأصول الروسية المجمدة "دون إثقال كاهل دافعي الضرائب".

ونشر البيت الأبيض اليوم بيانا لبايدن بشأن تقديم 20 مليار دولار كقروض إلى أوكرانيا اعتمادا على عائدات أموال روسيا المجمدة.

وأوضح بايدن في بيانه: "هذا الصيف، قمت بقيادة جهد لجمع مجموعة الدول السبع لتخصيص 50 مليار دولار على شكل قروض لتسريع الإيرادات غير العادية لأوكرانيا مدعومة بأرباح الأصول السيادية الروسية المجمدة".

وأضاف: "كجزء من حزمة مجموعة الدول السبع، تعلن الولايات المتحدة اليوم أننا سنقدم 20 مليار دولار في شكل قروض لأوكرانيا والتي سيتم سدادها من خلال الفائدة المكتسبة من الأصول السيادية الروسية المجمدة".

وأشار إلى أن "كييف يمكنها تلقي المساعدة التي تحتاجها الآن، دون إثقال كاهل دافعي الضرائب".

وختم بايدن: "الشعب الأوكراني سوف ينتصر، وسوف تستمر الولايات المتحدة وشركاؤنا في مجموعة الدول السبع في الوقوف إلى جانبهم في كل خطوة على الطريق".

وقال مسؤول أمريكي إن مجموعة السبع تمضي قدما في مسألة تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، فيما ستقدم الولايات المتحدة 20 مليار دولار، من إجمالي القرض، في حين سيقدم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان، وأخرون 30 مليار دولار.

هذا وحذرت الخارجية الروسية من المحاولات الغربية بطريقة أو بأخرى لسرقة الأموال الروسية لتمويل نظام كييف، مؤكدة أنها ستواجه برد فعل مؤلم للغاية من موسكو.

وتواصل القوات الروسية التقدم والسيطرة على الوضع في الجبهة، حيث أكدت وزارة الدفاع تحرير بلدتي نيكولايفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك والقضاء على 2065 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدرعات وأسلحة غربية لقوات كييف خلال آخر 24 ساعة.