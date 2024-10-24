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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وكالة الأونروا: إحدى شاحناتنا في غزة تعرضت لقصف مباشر بصاروخ إسرائيلي أدى إلى مقتل أحد موظفينا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، إن شاحنة تابعة لها تعرضت لقصف مباشر بصاروخ إسرائيلي، أدى إلى استشهاد أحد موظفيها في قطاع غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في محيط دوار "الصفطاوي" شمال غرب غزة.

ومساء أمس الأربعاء، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وشبّان يستهدفونها بقنبلة محلية الصنع في بلدة عزون شرق قلقيلية.

الأونروا غزة قصف صاروخى إسرائيلى مواجهات مع قوات الاحتلال