قصف جوي أمريكي بريطاني يستهدف مواقع للحوثيين في مطار الحديدة

جددت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأربعاء، قصفهما الجوي على مواقع تابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية واستهداف مواقع في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارتين على مبان تابعة لمطار الحديدة الدولي الذي تسيطر عليه "أنصار الله" جنوب مدينة الحديدة.

وأضاف أن الغارتين الجويتين على مطار الحديدة الذي يضم مدرجا عسكريا، نفذتا بعد تحليق مكثف في أجواء محافظة الحديدة.

ويأتي القصف الجوي بعد أيام من استهداف مقاتلات أمريكية وبريطانية، يوم الجمعة الماضي، بغارتين مواقع لـ "أنصار الله" في الشريط الساحلي بمنطقة رأس عيسى في مديرية الصليف (70 كم) شمال غربي محافظة الحديدة.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الحركة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

وفي العاشر من أكتوبر العام الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.