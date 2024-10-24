بوتين: مواقف روسيا وإثيوبيا فيما يتعلق بالقضايا العالمية متقاربة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن مواقف روسيا وإثيوبيا فيما يتعلق بمعظم القضايا العالمية والإقليمية غالبا ما تكون متقاربة.

وقال بوتين خلال المحادثات التي عقدت على هامش قمة "بريكس" في قازان: "مواقف بلدينا بشأن معظم القضايا العالمية والإقليمية غالبا ما تكون متقاربة للغاية".

وأضاف: "حجم التجارة ينمو، لا يزال متواضعا من حيث القيمة المطلقة، ولكن بشكل عام هناك ديناميكيات إيجابية، حيث زاد بنسبة 65٪ في عام 2023. وإذا حافظنا على نفس الديناميكيات في المستقبل، ستكون النتيجة ملحوظة".

وأكد أن "رئيسة مجلس الاتحاد الروسي السيدة فالنتينا ماتفيينكو مستعدة لزيارة أديس أبابا في الأشهر المقبلة".

وتابع الرئيس الروسي: "انضمام إثيوبيا إلى "بريكس" خطوة مهمة وتأكيد آخر على مكانة بلدكم على الساحة الدولية. وسنواصل تعزيز التكامل المتناغم لإثيوبيا في عمل المجموعة".

وبدوره، قال آبي أحمد لبوتين: "نرى عددا من المجالات التي يمكننا مواصلة العمل فيها، وفي حال الاستمرار في التعاون، فيمكننا تعزيز علاقاتنا، بما في ذلك في مجال الأمن. وسنبحث معك بعض القضايا المنفصلة بشكل مفصل".

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بالأداء الاقتصادي العالي لروسيا.

وأضاف: "نعلم أن هذا الأمر صعب، لكن تحت قيادتكم تمكنت البلاد من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وهو مثال لمعظمنا".