فلسطين.. استشهاد شاب برصاص قناصة الاحتلال في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في محيط دوار "الصفطاوي" شمال غرب غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن شاحنة تابعة لها تعرضت لقصف مباشر بصاروخ إسرائيلي، أدى إلى استشهاد أحد موظفيها في القطاع.

ومساء أمس الأربعاء، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وشبّان يستهدفونها بقنبلة محلية الصنع في بلدة عزون شرق قلقيلية.