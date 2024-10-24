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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

انفجارات في العاصمة
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
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أفادت وكالة "أوكرينفورم" بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف مساء الأربعاء، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ولم تعلق السلطات المحلية على الانفجارات.

وتدوي صفارات الإنذار حاليا مقاطعات كييف وبولتافا وسومي وخاركوف وتشرنيغوف والعاصمة الأوكرانية محذرة من غارات جوية.

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

سماع دوي انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف روسيا السلطات المحلية