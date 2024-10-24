ماس كهربائي وراء نشوب حريق بشقة المطرب أبو الليف في حدائق الأهرام

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة المطرب الشعبي نادر أبو الليف، بسبب ماس كهربائي بمنطقة حدائق الأهرام دون وقوع إصابات.

حريق شقة أبو الليف بحدائق الأهرام

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة المطرب الشعبي نادر أبو الليف بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبالفحص تبين أن ماسا كهربائيا سبب الحريق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.