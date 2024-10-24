ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء نشوب حريق بشقة المطرب أبو الليف في حدائق الأهرام

أبو الليف
أبو الليف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة المطرب الشعبي نادر أبو الليف، بسبب ماس كهربائي بمنطقة حدائق الأهرام دون وقوع إصابات.

حريق شقة أبو الليف بحدائق الأهرام 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة المطرب الشعبي نادر أبو الليف بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبالفحص تبين أن ماسا كهربائيا سبب الحريق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السيطرة على الحريق حدائق الأهرام ابو الليف نادر أبو الليف المطرب الشعبي نادر أبو الليف حريق شقة أبو الليف الجيزة