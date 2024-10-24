فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل لمواطنين فلسطينيين.

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء أمس الأربعاء، بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة غزون، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والغاز.

وأصيب فلسطينيين اثنين، إثر سقوط صاروخين بمنطقتين زراعيتين في القريتين، وجرى نقلهما إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية.

وأشارت المصادر إلى أن مصدر الصاروخين لم يحدد إن كان من لبنان أو من الصواريخ الاعتراضية التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي.