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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنتر ميلان يخطف انتصارًا قاتلًا خارج الديار في دوري أبطال أوروبا

مباراة إنتر ميلان
مباراة إنتر ميلان ضد يونج بويز
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خطف فريق إنتر ميلان الإيطالي انتصارًا قاتلًا من مضيفه يونج بويز السويسري بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب وانكدورف، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

استحوذ إنتر ميلان على الكرة في الشوط الأول، وهيمن على مجريات اللعب، لكن دون هز شباك مضيفه السويسري.

مباراة إنتر ميلان ضد يونج بويز 

وأشهر حكم المباراة 5 بطاقات صفراء في الشوط الأول، منهم 4 لفريق يونج بويز، وواحدة لظهير الإنتر دينزل دومفريس.

وفي الشوط الثاني، دخل النيراتزوري بقوة باحثًا عن الهدف الأول، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 48 لصالح العملاق الإيطالي، لكن المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش أهدرها، لتستمر نتيجة التعادل حتى الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ونجح البديل ماركوس تورام في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+3 من صناعة فيديريكو ديماركو، ليفوز إنتر ميلان على يونج بويز خارج الديار.

وبتلك النتيجة، وصل رصيد إنتر ميلان إلى 7 نقاط في المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد يونج بويز بلا نقاط في المركز الـ34.

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