إعلام عبري: مقتل 3 جنود إسرائيليين في المعارك اليوم بجنوب لبنان

أعلن إعلام عبري، مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في المعارك اليوم في جنوب لبنان، كما أضاف، أن صفارات الإنذار دوت في نتانيا شمال تل أبيب، جراء قصف من الأراضي اللبنانية.

قال حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا تحركا ‏لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية.

وأضاف، إنه تم قصف شركة ‏"تاع" للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية وأصابت أهدافها بدقة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن هناك نحو 17 غارة إسرائيلية هي الأعنف منذ بدء العدوان، استهدفت مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية ودمر بعضها 6 مبانٍ في منطقة الليلكي.