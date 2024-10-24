ليل يسيطر على العاصمة مدريد في دوري أبطال أوروبا

سقط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في فخ الهزيمة أمام ليل الفرنسي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

دخل أتلتيكو مدريد اللقاء باحثًا عن هدف التقدم، وبالفعل نجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة الثامنة.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليل

واستحوذ الأتلتي على الكرة بعد هدفه المبكر، وسيطر على مجريات اللعب، حيث حرم ليل من الكرة بتفوق من كتيبة المدرب دييجو سيميوني في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فاجئ ليل نظيره أتلتيكو مدريد بريمونتادا مثيرة، حيث قلب تأخره إلى فوز بتسجيل 3 أهداف متتالية.

أدرك إيدون زيجروفا التعادل للفريق الفرنسي في الدقيقة 61، ثم أضاف جوناثان دايفيد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وعاد دايفيد ليسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 89، ليسقط أتلتيكو مدريد على أرضه بنتيجة 3-1.

وبذلك، سيطر ليل على العاصمة مدريد، بعدما فاز على قطبي المدينة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حقق فوزًا مفاجئًا على الريال في الجولة الماضية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، رفع ليل رصيده إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 3 نقاط في المركز الـ27.