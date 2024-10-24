محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على لايبزيج بهدف دون رد، في المباراة، التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق داروين نونيز في الشوط الثاني، بعد تمريرة حاسمة من النجم المصري محمد صلاح، الذي ساهم في صناعة الهجمة التي قادت الفريق للفوز.

بهذا الانتصار، واصل ليفربول مشواره المميز في البطولة، معززًا فرصه في التأهل إلى الأدوار النهائية. في المقابل، فشل لايبزيج في استغلال فرصه، ليخرج من المباراة دون نقاط.