بـ«هاتريك» رافينيا.. برشلونة يثأر من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا عريضًا على ضيفه بايرن ميونخ الألماني برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بإثارة كبيرة، وسط استحواذ متبادل من لاعبي الفريقين، ومحاولات هجومية على كل مرمى.

مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ

وبعد مرور 54 ثانية فقط على انطلاق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، تمكن البرازيلي رافينيا من هز شباك العملاق البافاري، وذلك بعد تمريرة رائعة من فيرمين لوبيز.

وفي الدقيقة 11، سجل هاري كين هدفًا ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل، قبل أن ينجح المهاجم الإنجليزي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 18 بتمريرة من سيرج جنابري.

وأعاد روبرت ليفاندوفسكي، البلوجرانا للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 36، قبل أن يعود رافينيا للتسجيل مجددًا بتسديدة رائعة على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، باغت رافينيا البايرن بهدف رابع للفريق الكتالوني في الدقيقة 56، ليسجل الهدف الثالث له (هاتريك).

وبهذا الفوز، ثأر برشلونة من هزيمته الشهيرة والقاسية من بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط، يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 3 نقاط في المركز الـ23.