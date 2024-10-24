مانشستر سيتي يسحق سبارتا براج بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على سبارتا براج بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بدأ السيتي المباراة بقوة، حيث افتتح فيل فودين التسجيل في الدقيقة الثالثة من المباراة. ولم يتوقف الفريق الإنجليزي عند هذا الحد، حيث أضاف هالاند الهدف الثانى فى الدقيقة 58 من الشوط الثاني ثم جون ستونز الهدف الثالث فى الدقيقة 64 وأضاف هالاند الهدف الرابع فى الدقيقة 68 واختتم الخماسية نونيس فى الدقيقة الـ88 من ضربة جزاء

بهذا الفوز الساحق، عزز مانشستر سيتي صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة، مواصلاً مشواره نحو التأهل إلى الأدوار النهائية. أما سبارتا براج، فلم يتمكن من مجاراة قوة بطل أوروبا، ليعود إلى بلاده دون أي نقاط.