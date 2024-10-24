"العيش رفقة الموتى" و"فكر وتصرف كأنك أرسين لوبين" و"مأساة مترجم".. أحدث ترجمات لغة للنشر

الخميس 24/أكتوبر/2024 - 07:36 م

صدر حديثًا عن دار لغة للنشر والتوزيع ثلاثة ترجمات جديدة، هي "العيش رفقة الموتى" للكاتب النرويجي "أندرياس فيستاد"، و"فيبيكي ماريا فيستاد"، و"فكر وتصرف كأنك أرسين لوبين" للكاتب الفرنسي ستيفان جارنييه، ورواية "مأساة مترجم" للكاتب البرتغالي جواو رييش.

ويدور "العيش رفقة الموتى: التاريخ الطبيعي للجثث" حول أن الموت حقيقة لا مفر منها، سنواجهه جميعًا. لكنه أيضًا مشكلة عملية - كيف نتصرف مع الجثث؟

تعيش "فيبيكي ماريا"، و"أندرياس فيستاد" بجوار مقبرة ويشاهدان روتينها يوميًا، وقد انتابهما الشغف إلى البحث وراء تاريخ تعاملنا مع الموتى.

يقول الناشر: يأخذنا الكاتبان في رحلة حول العالم، وإلى الماضي، ويستكشفان كيف يتم تكريم الموتى، والعناية بهم، والتعامل مع جثثهم، ودفنهم. فمن المواقع الأثرية في إسبانيا، وروسيا، ومصر إلى المدافن الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة، وتوابيت الخيال في غانا، سنخوض رحلة مؤثرة تمتد عبر ثقافات، وعصور حول كيفية اعتناء الأحياء بالأموات. هذا كتاب تاريخي يعني بإحدى القوتين المهيمنتين على الكون: الموت.

أندرياس فيستاد هو كاتب نرويجي ومقدم برامج تليفزيونية. اشتهر بكتاباته عن الطعام وتاريخه الثقافي ووصفاته وفنون الطبخ. قدم مواسم عديدة من برنامج "الطبخ الإسكندنافي الجديد" الذي تم بثه في أكثر من خمسين دولة. له الكثير من المؤلفات التي حققت شهرة واسعة حول العالم آخرها "عشاء في روما: تاريخ العالم في وجبة واحدة". أما فيبيكي ماريا فيستاد فهي باحثة أركيولوجية وعلم اجتماع ومقيمة حاليًا في أوسلو مع زوجها أندرياس فيستاد.

وكتاب "فكر وتصرف كأنك أرسين لوبين: كيف تعزز ثقتك بنفسك وتخطو خطوات عملية نحو النجاح؟" للكاتب الفرنسي ستيفان جارنييه، يتناول فكرة شخصية أرسين لوبين اللص الظريف وكيف نتعلم منه في حياتنا اليومية!

يقول الناشر: هل تفكر فيما لا يمكن تصوره لتحقيق المستحيل؟ هناك ما يمكن تعلمه من شخصية "أرسين لوبين" الشهيرة والجذابة والساحرة. الطريقة التي يتصرف بها لتنفيذ خططه، كيف يكون صادقًا مع نفسه، سواء في إخفاقاته أو في مآثره؟ كيف يستخدم الذكاء والمنطق ليتعارض مع الفكر الجماعي؟ لا يتوقف الأمر عند ذكائه غير العادي، فهناك قدراته على التكيف التي تجعل منه نموذجًا معاصرًا. حتى لو تجاوز الأمور في بعض الأحيان، فهذا دائمًا لسبب وجيه.

سوف يساعدك أرسين لوبين على الخروج من المواقف الصعبة! ستعلمك نصيحته كيفية تحقيق أهدافك، سواء كانت شخصية أو مهنية. سيضع ذكاؤه وموهبته وأناقته تحت تصرفك. أسراره الصغيرة والكبيرة سرعان ما ستصبح لا غنى عنها بالنسبة إليك.

وستيفان جارنييه هو كاتب وصحفي فرنسي. قام بتأليف عدة أعمال حققت رواجًا كبيرًا. منها كتاب "فكر وتصرف كأنك قط" الذي تُرجم إلى أكثر من 30 لغة.

وعن رواية "مأساة مترجم.. حين رحلت إيلينا" للكاتب البرتغالي جواو رييش، فتحكي أنه في مدينة لم يذكر اسمها عام 1920، يتجول المترجم في أرجائها تقوده أفكاره الغاضبة والفوضوية عن حبيبته التي تركته، عن مدينته الكئيبة وحياته التي يعدها سلسلة لا نهائية من الخيبات والأزمات المتلاحقة. يفكر في أصحاب العمل الذين يفقدون ترجماته معناها، جيرانه الذين لا يحترمون مهنته؛ إذ ليس له مواعيد ثابتة أو زي رسمي يجعل منه موظفًا يستحق الاحترام في المجتمع، وصحته المتهالكة بسبب عقله الذي لا يهدأ. نخوض مع المترجم رحلة يحاول فيها أن يتمالك نفسه ويبحث عن طريقة يستعيد بها عروسه وسببه الوحيد للبقاء على قيد الحياة. ستجد في رحلته المذهلة وخواطره الذاتية، المواساة. إنها جزء من رحلة كل شخص يحيا في زمن تسوده الفوضى واللاجدوى.

وجواو رييش روائي برتغالي ومترجم أدبي متخصص في اللغات الجرمانية. درس الفلسفة، عمل محررًا، وباحثًا في شعبة الإبداع الأدبي في الهيئة العامة للكتب والوثائق والمكتبات. له العديد من المؤلفات والترجمات التي حققت انتشارًا واسعًا وترشحت لعدة جوائز. وتعتبر رواية مأساة مترجم من أشهر أعماله.