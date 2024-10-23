السوبر المصري.. الزمالك يعتذر في بيان رسمي لدولة الإمارات.. ويعلن: سنخوض النهائي في مواجهة الأهلي

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا جديدًا منذ قليل، يعلن خلاله خوض مباراة نهائي السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر لها غدًا الخميس في الإمارات، وتعهد النادي باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة من الناحية القانونية والإدارية والتأديبية الكفيلة لردع كل من شارك أو تسبب في هذه الأزمة.

وجاء نص البيان كالتالي: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وجميع أعضاء مجلس الإدارة على احترامهم الشديد وتقديرهم المتناهي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبًا وجميع أجهزتها، كما يؤكد مجلس الإدارة على احترامه للقضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واحترامه لجميع قراراته وأحكامه ويؤكد ثقته التامة به".

وتابع البيان: "كما يُعرِب مجلس إدارة نادي الزمالك عن أسفه الشديد واعتذاره عما وقع من أخطاء غير مقصودة من أي فرد من أفراد بعثة الفريق وأننا نُكِن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الحب والاحترام لاسيما، وأن جميع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لم تدخر جهدًا لتسهيل وتيسير عمل البعثة، وأن أعضاء البعثة بالكامل يتم التعامل معهم بكامل الاحترام والحيادية، وأن جميع أجهزة الدولة من تاريخ وصول بعثة الفريق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهم يتلقون معاملة راقية من كافة الأجهزة المعنية وتذليل كافة العقبات ولم تواجه البعثة سوى الحب والتقدير والاحترام من جميع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

ونفى مجلس إدارة نادي الزمالك رئيسا وأعضاءً أنهم قد أدلوا بأي تصريحات أو بيانات من التي تناقلتها وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وأن أي تصريح نُسب لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة هو أبعد ما يكون عن الحقيقة ولا يمثل نادي الزمالك ولا يعبر إلا عن وجهة نظر محرره فقط.

كما أكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة من الناحية القانونية والإدارية والتأديبية الكفيلة لردع كل من شارك أو تسبب في هذه الأزمة".

