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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 7 سنوات لعاطلين لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة لشاب في الزاوية الحمراء

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد 7 سنوات في إحداث عاهة مستديمة لشاب بالزاوية الحمراء.

وأسندت النيابة العامة، لكل من محمد  ن.ا عاطل، ومجدي .ي. عاطل تهم حيازة فرد خرطوش، وإحداث عاهة مستديمة لشاب حيث قام المتهمان بالتعدي بالضرب على شقيقه، بسبب خلافات مالية بينهما ما تسبب في إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.

وكشف التقرير الطبي أن المجني عليه أصيب بعاهة مستديمة في عينة نتيجة تعرضه لمشاجرة  مع المتهمين، وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الزاوية  الحمراء بلاغا من المستشفى يفيد باستقبال مصاب بنزيف علي شبكية العين نتيجة تعرضه لضربة شديدة تسببت الي عاهة مستديمة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفوا ارتكاب الواقعة وتم ضبط سلاح ناري بدون تراخيص مع المتهم الأول ، وتم اتخاذ

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