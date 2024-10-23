دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يتفوق على ليل في الشوط الأول

تفوق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على ضيفه ليل الفرنسي بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يتواجد ثلاثي هجومي في تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ليل، حيث يقود أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليل

دخل أتلتيكو مدريد اللقاء باحثًا عن هدف التقدم، وبالفعل نجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة الثامنة.

واستحوذ الأتلتي على الكرة بعد هدفه المبكر، وسيطر على مجريات اللعب، حيث حرم ليل من الكرة بتفوق من كتيبة المدرب دييجو سيميوني.

كان ليل حقق فوزًا مفاجئًا على ريال مدريد الإسباني في الجولة الماضية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الـ25 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي ليل في المركز الـ23 بـ3 نقاط أيضًا.