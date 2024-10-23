الوادي الجديد تتسلم 9 أجهزة حديثة لمكافحة سوسة النخيل

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وصول واستلام 9 أجهزة تعمل بتقنية النبضات الرنينية الحيوية كأحدث التقنيات الصديقة للبيئة لاكتشاف ومكافحة الآفات الزراعية التي تم اعتمادها من وزارة الزراعة وذلك ضمن الاستراتيجية المحلية والمبادرة التي أطلقتها المحافظة لمكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء.

وصرّح الزملوط أنه جرى الانتهاء من 25 قطاع على مستوى المحافظة على ثلاث مراحل بإجمالي 11 الف 355 نخلة بنسبة شفاء 100% وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024، مُشيرًا انه سيتم توزيع الأجهزة الجديدة على مراكز المحافظة لبدء العمل بالمرحلة الرابعة والأخيرة شهر نوفمبر القادم، حيثُ من المخطط الانتهاء من القطاعات المستهدفة والتي تبلغ 40 قطاع تشمل 2.5 مليون نخلة بنهاية العام الجاري.

كما أكّد المحافظ، ضرورة تعميم الجهاز الجديد على كبرى المشروعات الاستثمارية في مجال النخيل، وتتكفل المحافظة بأعمال المكافحة لصغار المزارعين ضمن نطاق المبادرة؛ حفاظًا على المحصول الاستراتيجي وجودة إنتاجية محصول التمور.