بهدف مبكر.. مانشستر سيتي يتقدم على سبارتا براج في دوري الأبطال

تقدم مانشستر سيتي على سبارتا براج بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

جاء هدف التقدم لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين في الدقيقة الثالثة من المباراة، حيث استغل اللاعب هجمة سريعة ليضع الكرة في الشباك ويمنح فريقه الأفضلية مبكرًا.

الفريق الإنجليزي بقيادة المدرب “بيب جوارديولا” يسعى لمواصلة السيطرة مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، في ظل غياب النجم البلجيكي كيفين دي بروين بسبب الإصابة.

مانشستر سيتي، الذي يطمح للحفاظ على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، يواصل الضغط لتعزيز تقدمه، بينما يحاول سبارتا براج الخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل أوروبا.