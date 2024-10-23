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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يضرب بايرن ميونخ بثلاثية في شوط أول مثير

مباراة برشلونة ضد
مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ
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ضرب فريق برشلونة الإسباني، ضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثية مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب مونتجويك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بإثارة كبيرة، وسط استحواذ متبادل من لاعبي الفريقين، ومحاولات هجومية على كل مرمى.

مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ

وبعد مرور 54 ثانية فقط على انطلاق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، تمكن البرازيلي رافينيا من هز شباك العملاق البافاري، وذلك بعد تمريرة رائعة من فيرمين لوبيز.

وفي الدقيقة 11، سجل هاري كين هدفًا ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل، قبل أن ينجح المهاجم الإنجليزي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 18 بتمريرة من سيرج جنابري.

وأعاد روبرت ليفاندوفسكي، البلوجرانا للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 36، قبل أن يعود رافينيا للتسجيل مجددًا بتسديدة رائعة على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة على بايرن ميونخ بنتيجة 3-1.

ويحتل برشلونة المركز الـ20 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، خلف بايرن ميونخ صاحب المركز الـ19 بنفس عدد النقاط.

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