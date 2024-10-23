بأسيست محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على لايبزيج في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ولايبزيج بتقدم الفريق الإنجليزي بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هدف التقدم جاء عن طريق داروين نونيز، الذي سجل برأسية متقنة بعد صناعة رائعة من النجم المصري محمد صلاح. ليفربول حافظ على سيطرته خلال أغلب فترات الشوط، بينما فشل لايبزيج في استغلال الفرص القليلة التي أتيحت له.

تأتي هذه المباراة بعد تفوق ليفربول على لايبزيج في المواجهات السابقة بينهما، حيث فاز "الريدز" بثنائية نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب خلال نسخة البطولة لعام 2021.