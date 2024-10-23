ads
الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بأسيست محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على لايبزيج في الشوط الأول

فريق ليفربول
فريق ليفربول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ولايبزيج بتقدم الفريق الإنجليزي بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هدف التقدم جاء عن طريق داروين نونيز، الذي سجل برأسية متقنة بعد صناعة رائعة من النجم المصري محمد صلاح. ليفربول حافظ على سيطرته خلال أغلب فترات الشوط، بينما فشل لايبزيج في استغلال الفرص القليلة التي أتيحت له.

تأتي هذه المباراة بعد تفوق ليفربول على لايبزيج في المواجهات السابقة بينهما، حيث فاز "الريدز" بثنائية نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب خلال نسخة البطولة لعام 2021.

ليفربول لايبزيج دورى أبطال اوروبا الجولة الثالثة مرحلة المجموعات