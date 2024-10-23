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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الشتاء يدق الأبواب.. تساقط الأمطار الخفيفة على مرسى مطروح

تساقط الأمطار الخفيفة
تساقط الأمطار الخفيفة على مرسى مطروح
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شهدت مدينة مرسى مطروح وبعض المناطق المتفرقة بالساحل الشمالي الغربي، مساء اليوم الأربعاء، نشاطا ملحوظا للرياح العكسية الشمالية الغربية التي تهب من البحر المتوسط محملة ببخار الماء؛ مما أدى إلى تساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من المدينة خاصة على السواحل الشمالية. 

كانت محافظة مطروح قد شهدت خلال فترة النهار، طقسا مستقرا وجاءت درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية وإن كانت تقل بعض الشيء في بعض الفترات، وسجلت درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية. 

ولم تؤثر حالة الطقس وتساقط الأمطار الخفيفة على تحركات المواطنين في الشوارع والميادين بمدينة مرسى مطروح، حيث شهد شارع الكورنيش وشارع الإسكندرية تحركات عادية من الأهالي وزوار المدينة الساحلية. 

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