«هنانة» عرض سعودي بملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

شهد مسرح السامر، العرض السعودي «هنانة» عن «رأس المملوك جابر» تأليف السوري سعد الله نوس، إعداد وإخراج عايض البقمي، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي «دورة الأستاذ.. فؤاد المهندس»، برئاسة الفنان عمرو قابيل، التي تستمر فعالياتها حتى الجمعة المقبل 25 أكتوبر الجاري.

تتناول المسرحية فترة تاريخية تخص سقوط بغداد على يد التتار في نهاية الخلافة العباسية، إلى جانب الأحداث المصاحبة لتلك الحقبة والاضطرابات والمصاعب التي عاشها سكان بغداد، وتشير المسرحية إلى الانقسامات الحالية في العراق، مع التأكيد على أهمية الوحدة والالتفاف حول القائد ونبذ الخيانة والانقسام.

المسرحية إنتاج جامعة الملك سعود، ومن بطولة كل من: عبد الإله خالد الصيخان، عبدالرحمن محمد الرشيد، عبدالله عبداللطيف النجاشي، سعود إبراهيم المقحم، عبد الله مفرس النداح، صالح ناصر البقمي، تركي عبدالعزيز البشري، صالح إبراهيم الجنيدل، حمد خالد الصالح.

ديكور وأزياء ومكياج سلمان عبد المحسن آل عكشان، ورئيس الفريق محمد عبد الله الشمراني، ومساعد مخرج العرض ومشغل الإضاءة والصوت المهندس مالك بن طارق الخويطر، د عبد العزيز بن سعد العريفي رئيس الوفد وعميد شئون الطلاب د علي بن كناخر الدلبحي.

والعرض المسرحي «هنانة» عن مسرحية رأس المملوك جابر تأليف الكاتب السوري سعد الله نوس، ومن إعداد وإخراج عايض البقمي.

وتضم لجنة تحكيم الملتقى الدكتورة رانيا فتح الله، والناقدة أسماء حجازي من مصر، والبروفيسور فيليب جيجيه بولون من فرنسا، والدكتورة نیكار حسيب من النمسا، والفنان شامال أمين من النمسا.

وتتشكل اللجنة العليا للملتقى برئاسة الدكتور حسام بدراوي، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتورة سمر سعيد، أمين عام الملتقى، والدكتورة أمل صديق عفيفي، ورئيس ومؤسس الملتقى المخرج والفنان عمرو قابيل.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، انطلق في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يقام سنويا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.