تأكيدا لانفراد «البوابة نيوز».. أمين عمر حكمًا لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كأس السوبر المصري.. أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولي أمين عمر، لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر غدا بين الأهلى والزمالك، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان موقع البوابة نيوز انفرد فى 21 أكتوبر الماضي عن اقتراب أمين عمر بتحكيم النهائي تحت عنوان

السوبر المصري.. أمين عمر يقترب من تحكيم النهائي

ويدير الحكم الدولى محمود ناجى مباراة تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا .

ومن ناحية أخرى اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى استعداداته لمواجهة الزمالك، المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري.

خاض الفريق مرانه على استاد محمد بن زايد الذي يستضيف المباراة، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، وطارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

بدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين وقراءة الفاتحة، ثم أداء فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية.

كان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.

كما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تنفيذ بعض الجمل الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام مران اليوم استعداداً لمباراة الأهلي.

وقام جوميز بتوجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم تعليمات باستمرار.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .