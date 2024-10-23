دراسة تربط بين تناول الحلويات والاكتئاب وتقدم توصيات صحية عالمية

أفادت أبحاث حديثة أن الأشخاص الذين يعتادون أكل الحلويات هم عرضة للإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 والاكتئاب، حيث يحذر الخبراء من الإفراط في تناول السكر.

وأشارت تلك الدراسة التي نشرت في مجلة Journal of Translational MedicineTrusted Source ووافقت على هذه النتائج بصورة أكبر، حيث تشير الدراسة إلى أنه مقارنة بالأشخاص المهتمين بتناول نظام غذائي صحي، فإن الأشخاص الذين يفضلون تناول الحلويات بكثرة ، قد يصابوا أكثر عرضة بأمراض مثل الاكتئاب ومرض السكري من النوع 2 ومشاكل القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية.

ولا يمكن لهذه الدراسة الرصدية إثبات السبب والنتيجة، لكنها تلقي الضوء على كيفية تأثير الأطعمة المفضلة على خطر الإصابة بالأمراض وأهمية تقليل تناول السكريات المصنعة لتحقيق نتائج صحية أفضل على المدى البعيد .

دراسة تفضيلات الطعام والمخاطر الصحية ذات الصلة

قام فريق من جامعة ساري في جيلدفورد بإنجلترا بتحليل بيانات من 181738 بالاشتراك مع بنك المملكة المتحدة الحيوي، شملت مجموعة الدراسة متوسط أعمار 56 عاما ، وبمشاركة تقنية الذكاء الاصطناعي، قاموا بتصنيف المشاركين إلى ثلاث مجموعات بناءا على الغذاء المفضل لديهم :

المهتمين بالأطعمة الصحية: ينتمون الي الفواكه والخضراوات على الأطعمة الحيوانية والحلوة.

آكلي اللحوم: يستمتعون بمعظم الأطعمة، بما في ذلك اللحوم والأسماك وبعض الخضراوات والحلويات والحلويات.

الأطعمة السكرية: يفضلون الأطعمة والمشروبات السكرية بشكل كبير، مع اهتمام أقل بالفواكه والخضراوات.

قد يؤدي تفضيل الحلويات بشدة إلى زيادة المخاطر الصحية

ووفقا للدراسة كشفت المجموعة التي تفضل تناول السكريات زيادة بنسبة 27% في خطر الإصابة بالاكتئاب، و15% في خطر الإصابة بمرض السكري، و22% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بالمجموعتين الأخريين، كما أظهروا علامات أسوأ للالتهابات، ومستويات السكر في الدم، والدهون في الدم.

طرق تبني نمط حياة أكثر صحة

للتحول نحو نمط حياة أكثر ادراك بالصحة، ينصح الباحثين بتناول الأطعمة المفضلة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مع تقليل السكريات المكررة واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان عالية الدهون والأطعمة المصنعة.

كما يجب دمج النشاط البدني المنتظم وإدارة أحجام الحصص والتركيز على الأكل الواعي.

وينصح التقرير باتباع نظام غذائي منخفض السكر بشكل طبيعي، مثل النظام الغذائي النباتي الكامل أو النظام الغذائي المتوسطي للتغييرات الغذائية الشاملة.

وأشار إلى أن هذه الأنظمة تؤكد على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية مع الحد من السكريات المصنعة، وبالتالي تعزيز نتائج صحية أفضل على المدى الطويل.

كما يجب النوم بقدر كافي والتعرض اليومي لأشعة الشمس.