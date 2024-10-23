برشلونة يكتب تاريخًا جديدًا في دوري الأبطال بهدف مبكر أمام بايرن ميونخ

نجح نادي برشلونة الإسباني في تحقيق إنجازًا تاريخيًا جديد خلال مواجهته أمام بايرن ميونخ الألماني، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب مونتجويك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء ذلك بتسجيل برشلونة هدفًا مبكرًا في الدقيقة الأولى من المباراة، وهو الأمر الذي لم يحدث للفريق منذ عام 2005.

مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ

بعد مرور 54 ثانية فقط على انطلاق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، تمكن البرازيلي رافينيا من هز شباك العملاق البافاري، وذلك بعد تمريرة رائعة من فيرمين لوبيز.

هذا الهدف يعتبر ثاني أسرع هدف يسجله برشلونة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، حيث يأتي بعد هدف مارك فان بوميل التاريخي الذي سجله في عام 2005 ضد باناثينايكوس اليوناني بعد 36 ثانية فقط من بداية المباراة.

ويتقدم برشلونة على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، حيث بعد هدف رافينيا، أدرك الإنجليزي هاري كين التعادل للضيوف في الدقيقة 18، قبل أن يعيد روبرت ليفاندوفسكي أصحاب الأرض للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 36.

ويحتل برشلونة المركز الـ20 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، خلف بايرن ميونخ صاحب المركز الـ19 بنفس عدد النقاط.