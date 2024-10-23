طارق سليم يشارك في دراسات خاصة لمدربي كرة السلة بمنطقة الجيزة

تنظم منطقة الجيزة لكرة السلة يومي الجمعة والسبت الموافق 25 و 26 أكتوبر الجاري دراسات خاصة لمدربي براعم كرة السلة للمراحل السنية تحت 13 و12 و11 و10 و9 و8 سنوات.

وتقام الدراسات تحت إشراف يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة منطقة الجيزة لكرة السلة ويشارك فيها نخبة من نجوم كرة السله المصرية على راسهم طارق سليم نجم ومدرب الزمالك ومنتخب السلة وأحمد مرعي المدير الفني السابق لفريق سلة الزمالك كما يشارك في الدراسات عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين. في

وتتناول الدراسات العديد من الموضوعات الهامة منها الجوانب الفنية والبدنية والنفسية والتغذية السليمة للناشئين والناشئات وكذلك التعريف بالانشطة الخاصة بهذه المراحل وكذلك تغطية شاملة لقانون كرة السلة.

وسيقوم بإلقاء المحاضرات نخبة من نجوم مصر في التخصصات المختلفة وستكون الدراسات بالمجان دون أي رسم إشتراك تقديرا من منطقة الجيزة لكرة السلة لأهمية توفير أكبر قدر من المعلومات لإعداد مدرب واعد وخلق ناشئ يتمتع بمهارات كرة السلة في مناخ صحي ونفسي سليم.

ومن المنتظر أن تقام الدراسات بمجمع صالات حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر بحضور جميع مدربي هذه المراحل المعلن عنها.