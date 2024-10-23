نونيز "يسرق" هدف صلاح في شباك لايبزيج ويمنح ليفربول التقدم

تقدم فريق ليفربول على لايبزيج بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف في الدقيقة 27 من الشوط الاول عن طريق المهاجم داروين نونيز، بعد تمريرة متقنة من النجم المصري محمد صلاح. وبينما تدخل نونيز بقدمه ليسجل الهدف، كانت التمريرة الحاسمة من رأسية صلاح، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل الهدف بنفسه قبل أن يحتسب لصالح نونيز.

ليفربول يسعى للحفاظ على تقدمه في هذه المواجهة، التي سبق وأن تفوق فيها "الريدز" على لايبزيج في المواجهات السابقة، حيث فاز الفريق الإنجليزي بثنائية نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب في نسخة 2021 من البطولة.